Sánchez insinua la fi de la mascareta: «Es dona la condició necessària»

Segons ha explicat el president del govern espanyol, ja esper començar a parlar-ne: l'elevada. Això no obstant, per ara ha evitat posar una data concreta.Després de reunir-se amb la primera ministra de, Mette Frederiksen, Sánchez s'ha pronunciat sobre aquesta mesura,. Dinamarca ha estat el primer país d'Europa en eliminar totes les restriccions contra la Covid-19 i està sent el precedent d'altres països del vell continent."Hem compartit que, efectivament,", ha dit Sánchez des de la Moncloa aquest dilluns. A l'estat espanyol, el 91% de la població compta amb la pauta completa i gairebé la meitat de la població ja ha rebut la dosi de reforç. A Dinamarca, un 81,7% ja té la pauta completa i el 62% ha rebut la tercera dosi. Espanya, a més, destaca en una taxa de contagis inferior -626 nous contagis per cada milió d'habitants, versus els 6.741 de Dinamarca.Aquest anunci de Sánchez, que per ara no dona detalls d'una data concreta, arriba després que el ministeri dehagi anunciat que les properes setmanes presentarà unsegons va avançar La Vanguardia. El document, que arribarà un cop es doni per acabada la sisena onada de la Covid, planteja laAquest aspecte serà un dels principals que tractarà el nou pla de gestió. Es-no només en la mascareta, sinó en general-Segons detalla la Ponència d'Alertes, lanomés s'haurà de dur encom els. Per ara, però, no hi ha data d'aplicació.Les personeso les que estan rebentmolt-com la quimioteràpia, per exemple- seran catalogades com a població. També la, tot i que per ara no s'ha definit a partir de quina edat entraran a formar part d'aquest col·lectiu.​​​​​​​​​

