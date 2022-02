Les agressions sexuals amb penetració es disparen un 53% a les comarques de Barcelona

ElsSegons l'estadística que publica el Ministeri, l'any passat a la demarcació es van registrar 436 casos, als quals cal sumar 2.406 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual (41,3% més que el 2020).En global, el nombre d'infraccions penals registrades a la demarcació va pujar un 9,4% amb 296.666 casos registrats, un augment que s'explica, en part, perquè en l'anterior any es va produir el confinament per la pandèmia de la Covid-19. Entre les dades també destaquen els casos de, que van passar de 3 a 8 (+166,7%) i elsi assassinats consumats, que es mantenen amb un total de 36.El balanç de criminalitat que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). L'estadística evidencia com,en paral·lel al relaxament de les restriccions vinculades al coronavirus.Pel que fa alsen grau de temptativa, es registra un augment del 26,9% amb 137 casos (108 el 2020), un augment que també es replica en el cas de delictes de lesions, amb 2.161 i un augment del 35,2% (1.598 el 2020). Al marge dels delictes ja destacats relatius a les agressions sexuals, la resta d'agressions d'aquesta tipologia també creix, passant dels 1.703 de 2020 als 2.404 de 2021 (+41,3%).Pel que fa als, han crescut en un any un 20,4%, passant de 15.249 a 18.360, si bé baixen un 10,2% els robatoris amb força en habitatge, establiments i altres instal·lacions, passant de 16.743 a 15.043; en el cas concret del robatori amb força en domicilis baixa un 2,6% (de 10.979 a 10.697).Elstambé creixen un 5% (de 92.393 a 97.043), i eles dispara un 35,6% (de 2.090 a 2.833). Eldees manté amb la mateixa xifra que el 2020, de 5.075 casos registrats.Pel que fa a la, lesamb penetracióun%: de 92 a 166. Pel que fa a la resta de delictes contra la llibertat sexual, el creixement és del 34,7%. Els delictes de lesions també registren una variació important, del 42,4%, i els de tràfic de drogues s'incrementen en un 31,2%. Els robatoris amb violència i intimidació creixen un 24,2%, però els furts només ho fan un 2,7%. En global, hi ha un 6,6% més d'infraccions penals a la capital catalana en comparació amb el 2020.

