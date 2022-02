L'Institut del Teatre porta a la Fiscalia 12 exprofessors

Revisió del protocol i mesures de suport

L’(IT) ha posat en mans de la Fiscalia de Barcelona els expedients oberts a dotze exdocents arran d'una sèrie d'instàncies presentades per alumnes i exalumnes -entre febrer i desembre del 2021- per presumptes casos d'abús de poder i assetjament sexual.L'IT ha decidit traslladar-ho al ministeri fiscal "per tal d’oferir les màximes garanties per determinar si les conductes dels docents van ser inapropiades", ja que no pot investigar els fets, aplicar mesures cautelars ni obrirperquè els professors denunciats ja estan jubilats. La majoria dels fets denunciats fan al·lusió a situacions ocorregudes fa més de 25 anys, remarca la institució en un comunicat fet públic aquest dilluns."Per aquest motiu, i amb la voluntat d’oferir les màximes garanties en el procés per determinar si en els comportaments dels docents jubilats hi ha indicis d’assetjament sexual, conductes abusives o, s’ha procedit a posar els expedients en coneixement del Ministeri Fiscal perquè pugui realitzar les diligències i investigacions que consideri oportunes", ha anunciat l'Institut del Teatre.L’IT ja va posar a disposició de lael setembre de 2021 l’expedient disciplinari obert a un docent de la institució en haver identificat indicis d’assetjament sexual en el seu comportament. El professor expedientat va ser apartat de les aules com a mesura cautelar des del mes de març de l’any passat.Algunes d'aquestes instàncies han arribat després que l'Ara publiqués ara fa un any un article on es relataven lesi de presumptes abusos d'alguns professors a diversos alumnes i exalumnes. Tanmateix, la majoria d'aquells testimonis no van fer el pas de presentar una instància al centre, com recorda el rotatiu aquest dilluns, i les denúncies remeten a casos de fa anys, majoritàriament.L'IT trasllada així 12 expedients recollits per lade la institució. Aquest organisme, d'altra banda, ha promogut una revisió del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere (de l'any 2018), "amb l’objectiu d’actualitzar-lo i ampliar el seu àmbit d’actuació".D'altra banda, des de l'Institut es promou aquest curs una sèrie "d'accions de reparació de les persones vulnerades per garantir la, eli laa les aules". En aquest sentit, en el curs 2021-2022 ha continuat oferint sessions de formació sobre assetjament sexual i abús de poder al professorat.Es tracta de sessions periòdiques que la institució ha instaurat com una línia formativa permanent per garantir lasobre aquests temes. Des del maig de 2021 s’han fet més d’una vintena d’activitats formatives en què han participat més de 250 persones, i en els pròxims tres mesos hi ha programades noves sessions. Aquestes i altres iniciatives estan encaminades a "evitar que a l’Institut del Teatre es repeteixi en el futur qualsevol mena d’assetjament o abús de poder", explica la institució.

