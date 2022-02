«L'instant abans de l'impacte», de Glòria de Castro

Títol: L'instant abans de l'impacte

Autor: Glòria de Castro

Editorial: Periscopi

Pàgines: 264

ISBN: 9788417339838

Any de publicació: febrer 2022

Gènere: novel·la contemporània

trasllada la seva pròpia experiència personal, hiperbolitzada i ficcionada en aquesta novel·la, que retrata la quotidianitat de tantes i tantes dones que han vist com la maternitat ha afectat la seva carrera professional. La protagonista treballa en el departament de màrqueting d'una gran companyia telefònica. Després de dues baixes de maternitat i amb jornada reduïda, veu com retiren totes les tasques i com s'ha de presentar a la feina cada dia sense tenir absolutament res a fer.retrata com passen les hores per a aquesta dona, que decidirà invertir el seu temps a crear un dietari i que, a més, decidirà no consumir absolutament res que no sigui estrictament necessari, convertint la novel·la en una crítica ferotge a les polítiques de conciliació, i en un autèntic decàleg de desobediència consumista.L'autora va viure una experiència similar, però que ha enriquit amb les històries que li han explicat tantes altres dones. Quan va acabar el llibre, Glòria de Castro va deixar la seva carrera de vint-i-cinc anys com a creativa publicitària, i se'n va anar a viure a Mallorca amb la seva família, on tenen una vida més tranquil·la.