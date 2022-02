Mor Joaquim Teixidor, el mític astròleg de «Tres i l'astròleg»

ha mort als 92 anys. L'astròleg nascut ava fer-se popular a les televisions catalanes amb les seves col·laboracions al programa "", de TV3. El programa es va començar a emetre el 1984 sota la presentació dei sortia en antena cada dissabte a la nit.Es tractava d'un concurs que utilitzava l'astrologia com un joc, tenia un convidat cada setmana i dos concursants que havien d'haver nascut el mateix dia que la persona convidada. A Teixidor també l'acompanyava al plató l'ajudant, i al programa també hi havia els gags dei els dibuixants,De professió, Teixidor era doctor eni en la seva carrera es va dedicar a la docència. Per altra banda, va ser president de l', membre d'honor de l'Associacionne Astroliga Ligure italiana i membre de la Societé Française d'Astrologie.

