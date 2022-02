Reneix «Toi», el «precursor absolut» de l'emoticona

El retorn, un "experiment"

"Toi" i el català

Els popularsdes d'aquest dilluns en quioscos i altres punts de venda de l'Estat després de molts anys. El seu creador, Jordi Català, i Panini les han rellançat ambper arribar a les noves generacions.Les vinyetes del personatge verd amb antenes -del qual es van arribar a vendre 150 milions a l'Estat i a Portugal- ja no es distribueixen amb el no menys popular Bollycao i tornen amb unper-les ("Toi el Toi"). El seu creador està expectant per veure la "resposta" dels consumidors, però creu que aquest" serà un complement a les opcions d'oci digitals dels petits.Arai els seus simpàtics estats d'ànim o situacionals -"Toi cansao", "Toi enamorao", "Toi en el cine", etc.-El 2011 Panrico feia la darrera campanya d'ensobrat de la icònica vinyeta dins del seu producte estrella de brioixeria industrial, que durant molt temps va ser el vehicle principal de difusió del "Toi".El seues va començar ael, coincidint amb elde la creació del personatge nascut l'any 1989 -primer dins d'una secció del diari El Periódico i després com a fenomen de masses de la mà de Panrico i el seu producte estrella de brioixeria industrial.El mateix creador del personatge admet que ela partir d'un, i que no saben "molt bé" quina serà la resposta. Però també diu que a jutjar per com han reaccionat els seus nets, "flipats" amb el col·leccionable, la jugada anirà molt bé. En qualsevol cas, Català és de l'opinió que per a les noves generacions "digitals" retornar a l'àlbum –"un format a priori en vies d'extinció"- i tenir l'ocasió d'interactuar presencialment, no només pot resultar sinó que també és desitjable.(i enquan va fer el salt a Portugal). I, almenys per ara, "Toi"als adhesius. La distribució estatal complica la seva edició en aquesta llengua, comenta a l'ACN el director de màrqueting de Panini a Espanya, Jordi Batlle. Pel que fa al creador del personatge, indica que la(app i stickers) ja han inclòs algunsi, d'altra banda, no descarta en el futur una versió catalana del "Toi" (el "Tic"), sobre la qual diu que ja ha treballat.

