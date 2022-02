Telefónica sacseja el mercat dels drets del futbol: compra la part de Dazn per 1.400 milions

Nova sacsejada general en el món del futbol espanyol. Després queadjudiqués els drets de l'audiovisual a la plataforma(concretament, a Movistar), aquesta segona empresa ha decidit comprar la part de la primera. L'acord suposarà 1.400 milions d'euros de cost per a l'empresa de telefonia, que té la intenció de seguir mantenint els drets audiovisuals per emetre el campionat domèstic de futbol espanyol.Segons ha informat El Confidencial, diversos experts "valoren el potencial de l'acord de manera positiva".de la competició de Lliga a un preu "considerablement competitiu". En un principi, Movistar només oferiria (segons l'acord que es va arribar el passat desembre) cinc partits per jornada a partir de la temporada que ve. Tot això, ara, quedarà completament modificat.L'import de 1.400 milions d'euros, en principi, s. Si l'acord es consolida, Movistar obtindria adquirir els partits que pretenia retransmetre la plataforma Dazn -que cada vegada més es consolida en el mercat audiovisual esportiu de l'Estat- i tornar a tenir el monopoli.és si la compra per part de Movistar és total o Dazn també podrà retransmetre els partits (sense tenir l'exclusivitat de 5 jornades).

