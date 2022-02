El govern espanyol allarga un mes els ERTO per la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol s'ha compromès aquest dilluns amb els agents socials a allargarla vigència dels Expedients Temporals d'Ocupació (ERTO), que expiraven aquest 28 de febrer. La mesura, que s'aprovarà al consell de ministres de dimarts, permetrà iniciar el procés de transició delscap als de causes econòmiques o de força major que recull la reforma laboral.Amb l'extensió, es mantenen les condicions per als treballadors peròde les empreses, que passen del 80% al 60% on hi hagi plans de formació; al 20% en empreses de més de 10 empleats sense plans de formació; i al 30% en les que tampoc en tinguin però comptin amb menys de 10 treballadors.L'exoneració a la Seguretat Social per a les empreses amb un ERTO per força major serà del 90%. Així mateix, el govern espanyol activarà dimarts el nou mecanisme RED per al, que es podrà acollir, així, a proteccions noves sorgides de l'acord de la reforma laboral.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor