L'actriu Melani Olivares denuncia que no li han pagat per la seva última pel·lícula

L'actriuvaaquest dissabte a Deluxe queTot i mostrar-se satisfeta per haver pogut tornar als rodatges després de la pandèmia, l'actriu va reconèixer que no tot és tan bonic com sembla., va dir alhora que va explicar sentir-se més tranquil·la per tornar a tenir projectes. El presentador, Jorge Javier Vázquez, no va amagar la ironia en respondre-li "quan l'estrenin, que només posin la meitat de la pel·lícula". Ella, amb humor, va afegir "clar, que em treguin la meitat de la cara".I és que l'actriu va anar a la República Dominicana durant un mes per rodar aquest nou projecte, però no l'ha cobrat: "Em sembla al·lucinant.D'altra banda, Olivares no es va amagar de la sevaa les xarxes socials. Va explicar que ho ha fet per mantenir-se quan no ha tingut ofertes d'interpretació: "". Així i tot, l'actriu va assegurar que és una feina que també li agrada.

