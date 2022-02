Les dones cobren uns 500 euros menys al mes que els homes a Catalunya

i es va situar en un 20,6%, el valor més baix de la sèrie històrica. Així ho mostren les dades recollides des del 2008 perTot i aquesta tendència positiva,al mes que els homes, en la situació actual.El descens d'1,5 punts respecte al 2018 s'explica per l'increment del Salari Mínim Interprofessional, que va créixer un 22,3% aquell any. Així doncs,En aquest sentit, el conseller d'Empresa i Treball,i la consellera d'Igualtat i Feminismes,han reclamat adaptar l'SMI a la realitat catalana, i apujar-lo fins als 1.200 euros.Durant el 2019dels darrers anys d'aquest indicador, que s’ha escurçat prop de 5,4 punts percentuals entre 2014 i 2019, passant del 26% al 20,6%. Tot i aquesta dinàmica, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha advertit que a aquest ritme es trigarà entre 25 i 30 anys a erradicar la bretxa salarial., ja que segueix sent una xifra intolerable que disminueix a un ritme massa lent, tan sols 4,8 punts percentuals de descens en aquest període de 13 anys”, ha dit la consellera d'Igualtats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor