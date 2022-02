Casado evita dimitir i convoca per dilluns vinent el màxim òrgan del partit

està encerclat i cada cop més aïllatperò està disposat a lluitar fins al final. Després de set hores intenses de reunió del nucli dur de la cúpula, Casado ha decidit convocar per al proper dilluns la, el màxim òrgan entre congressos i que. La junta directiva està formada, a més pels membres de l'executiva, per tots els parlamentaris de la formació, per una trentena de representants elegits pel congrés darrer, pels caps provincials del partit i pels alcaldes de ciutats de més de 50.000 habitants. És, per tant, un òrgan molt representatiu dels quadres dirigents i de tot el poder territorial.La junta directiva nacional del PP serà, doncs, el terreny d'unaCasado no ha volgut, de moment, donar als seus crítics el que volien: una sortida precipitada del seu càrrec per lliurar-los el poder intern.Aquest és l'escenari avui dilluns, tot i que els esdeveniments es produeixen amb tanta acceleració que res es pot descartar d'ara al dilluns.El PP travessa les hores més negres des que va assumir-ne la direcció el 2018. En pocs dies, s'ha esberlat la base de poder de Casado. La crisi va iniciar-se de forma abrupta i inesperada ijous passat quan la presidenta madrilenya,, va acusar la direcció estatal d'pels suposatsde la Comunitat de Madrid que haurien beneficiat el seu germà, Tomás Díaz Ayuso.Aquest dilluns,ha reunit el, que fa de permanent de l'executiva, per estudiar la situació i mirar de tancar el conflicte., format per ell, el secretari general, els vicesecretaris i els portaveus a les cambres parlamentàries, a banda dels presidents del comitè electoral i el comitè de conflictes. Segons les informacions que han anat transcendint durant la tarda, ni tan sols en el comitè de direcció Casado ha pogut mantenir la cohesió, ja que la continuïtat o no de García Egea ha fragmentat també els seus partidaris.La pressió sobre Génova s'ha fet insuportable i Casado s'ha trobat contra les cordes. Ayuso, conscient de la seva força i sabent que ha aconseguit arraconar Génova, ha insistit en la necessitat que s'aclareixin les coses i ha anunciat que lliuraria a la fiscalia tota la documentació sobre el contracte objecte de polèmica. Ha definit la situació al partit com ai ha reclamat unAyuso també ha fet que un aclariment que fa entendre moltes coses sobre els esdeveniments que s'estan produint: ha deixat clar quePerò el que ha acabat reduint el poder de Casado ha estat la confluència entre la dirigent madrilenya i els principals barons territorials. Aquest dilluns, al matí, el president gallec,, demanava a Casado que adoptés "mesures complexes i urgents" davant de la situació de. Feijóo ha donat a entendre a les clares que és partidari de la renúncia de Casado i de la convocatòria d'un congrés extraordinari. Feijóo està en contacte permanent amb Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó, i l'andalús Juanma Moreno Bonilla, que li fan costat.La suma dels tres barons esmentats i d'Ayuso forma una. Malgrat això, al llarg de tot el dia, mentre avançava la reunió del comitè de direcció, es filtrava la voluntat de Casado dei arribar fins al congrés ordinari previst per al juliol. Tampoc no semblava gens clar que el líder de la formació estigués disposat a lliurar el cap del seu secretari general.Els darrers dies han estat vertiginosos, des que Ayuso acusés la direcció de Génova de voler-la espiar contactant una agència de detectius.va considerar "quasi delictives" les seves paraules i va obrir un expedient informatiu a la líder madrilenya, que Génova va tancar dissabte després d'una trobada amb la presidenta madrilenya i d'unasobre Génova perquè posés fi a la trencadissa interna.Les darreres hores,, ans al contrari. Diumenge, es va viure una manifestació de prop de 3.000 persones davant la seu de Génova amb crits de "Casado dimissió!" i "Ayuso presidenta". L' editorial del diari ABC, fins ara no del tot posicionat en aquesta crisi, reclamant la renúncia de Casado "en hores" ha afegit pressió sobre Génova.

