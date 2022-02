Quaranta-tres autors conformen la «ruralitat» del Festival MOT 2022

Una quarantena d’autors participaran al Mot 2022

Imatge gràfica del Festival MOT 2022 dedicat al món rural.

Lad'aquest 2022 ompliràde converses al voltant de la literatura i ladurant el mes de març: sota el lema “Al camp”. Avui s'ha presentat per enèsima vegada, per bé que virtualment i ja amb tota la programació , que ha estat elaborat per les comissàries Maria Bohigas Sales i Roser Vernet Anguera.A la presentació, tambéel batlle i regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, Pep Berga; el vicebatlle i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats; el delegat de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona, Josep Calatayud; el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; a més de les codirectores del festival, Glòria Granell i Judit Badia.Al MOT 2022 es vol parlar, com ha afirmat, sobre de quina manera i. A través de la diversitat de mirades, des de dins i des de fora del món rural, el MOT mostrarà aquest any com, també a través de la literatura, la ruralitat reclama una presència i esdevé necessària en un món que cal reaprendre a habitar.Es tracta, com ha ditde "possibles, també des de les mirades" que es tradueixen en literatura i en la tria, per exemple, dels moderadors, especialment en els 'Pròlegs' (el 10 de març a Olot i l'11 a Girona), unes converses prèvies al festival amb autors de la terra i moderadors de la terra (un pagès i un pastor).Durant la presentació, l'obra del film Alcarràs, de la garrotxina–premiat a la Berlinale–, hi ha estat present. "Potser això faci que més gent es pregunti com és la vinculació de la gent al món rural és més estreta que no pas al món urbà", com ha dit Maria Bohigas. "El que fa ési que són especialment vives", afegit Roser Vernet. Que el festival MOT coincideixi amb el guardó a Alcarràs ha d'ajudar a fer-ho visible i des d'El MOT tindrà lloc els dies. Les converses seran en format presencial i gratuïtes, per bé que es podrà continuar gaudint de les emissions en línia en directe per internet a través del canal Youtube del festival . Per assistir-hi de forma presencial. A Olot les converses seran a la sala El Torín i a Girona a la Biblioteca Carles Rahola.Al MOT 2022 hi participaran: Selva Almada, Elicura Chihuailaf, Paolo Cognetti, Yan Lianke i Fernanda Melchor. De l’seran Miren Amuriza, Xuan Bello, María Sánchez i Olga Novo.es comptarà amb la presència de Jordi Arnan, Anna Ballbona, Eva Baltasar, Carles Belda, Núria Bendicho, Pep Coll, Pep Divins, Raül Garrigasait, Carlota Gurt, Teresa Ibars, Miquel Martín, Gabi Martínez, Ramon Mas, Joan Francesc Mira, Maica Rafecas, Llucia Ramis, Toni Sala, Francesc Serés, Joan Todó, Adolf Beltran, Jordina Biosca, Mita Casacuberta, Rosa Cerarols, Anna Guitart, David Guzman, Brenda Navarro, Joan Nogué, Manel Ollé, Toni Orensanz, Ricard Planas, Montserrat Serra, Txalo Toloza-Fernández, Eva Vàzquez i Àgueda Vitòria.El Mot començarà a Olot el 17 de març amb la conversa”, entrei “”, amb. El divendres 18 de març, hi haurà la conversa “Lliures i assilvestrats” que reunirà Miren Amuriza, Carles Belda i Jordina Biosca, i “Esborrar del mapa” que posarà en diàleg Yan Lianke, Manel Ollé i Ricard Planas. El dissabte al migdia se celebrarà el Ver-MOT amb Miquel Martín i Serra, Maica Rafecas i Llucia Ramis moderats per Toni Orensanz i, a la tarda,“Convocant l’esperit de Víctor Català” entre Núria Bendicho, Carlota Gurt i Mita Casacuberta, i “Un conreu d’imaginaris” amb Selva Almada i Anna Guitart.El dijousel MOT. Començarà amb la conversa “On és el centre del món?”, entre, i continuarà amb “Eren bruixes?”, que comptarà amb Fernanda Melchor i Brenda Navarro. El divendres 25 de març serà el torn d’Anna Ballbona, Ramon Mas i Adolf Beltran amb la conversa “El bosc i el polígon i Teresa Ibars, María Sánchez i Rosa Cerarols parlaran sobre “Heretar la terra”. El dissabte 26 de març hi haurà el Ver-MOT, amb Toni Sala, Francesc Serés i Joan Todó moderats per Montserrat Serra. A la tarda es podran escoltar les converses “A pasturar” entre Eva Baltasar, Gabi Martínez i Àgueda Vitòria i “Muntanyes regalades” entre Paolo Cognetti i David Guzman.El Ver-MOT és l’activitat més distesa del festival en què diversos autors conversen al voltant d’un vermut a l’aire lliure., on cada any se celebra a un barri diferent, aquest 2022 tindrà lloc al. A Girona, a més, es complementarà amb una ruta literària i un tast de poesia cantada gràcies a la col·laboració del Centre Cívic Santa Eugènia, l’Associació Nit de Poetes, l’Associació Hortes de Santa Eugènia i la Biblioteca Salvador Allende.El Pròlegs del MOT són unes trobades de proximitat amb el públic per explicar amb profunditat els continguts de totes les converses del MOT 2022 i fer recomanació dels llibres pels quals els diferents autors participen al festival. L’objectiu és que els lectors puguin gaudir amb més plenitud de les converses.Enguany, a més, el pròleg es complementarà amb una conversa que també girarà entorn a la temàtica del festival per anar fent boca. Concretament,, ja que en el món rural és especialment important la literatura oral.El pròleg aserà el(19 h, Biblioteca Marià Vayreda) i Pep Divins i Raül Garrigasait oferiran la conversa “El lloc cria les paraules”. Aserà el diai es podà escoltar “L’escriptura a la vinya” a càrrec de Jordi Aran, Pep Coll i Montserrat Serra.Sota el nom de +MOT s’apleguen lesque organitzen entitats i associacions de les dues ciutats en relació amb el tema d’enguany. Entre els mesos de febrer i abril de 2022 s’han programat una vintena d’activitats que inclouen xerrades, exposicions o tallers i que reflexionen sobre la relació entre literatura i ruralitat.Dins les activitats +MOT destaca la nova proposta. Es tracta deque ens aproparan als paisatges de Maria Àngels Anglada i de Josep Pla. Camins del Mot estan organitzats per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona i per la Fundació Josep Pla.El festival també s’adreça al, destinat a alumnes de secundària i de batxillerat. Coordinat per l’especialista en foment lector Àgata Losantos, el MOT INS consisteix en una matinal d’experiències literàries amb una conversa i diversos tallers.A Olot, Lluís Ruiz, especialista eni llibreter, conduirà una conversa amb Laia Viñas, Èlia Espinosa i Irene Gómez Diéguez, tres autores de menys de vint-i-cinc anys. I, a Girona, Mixa (especialista en divulgació literària a les xarxes socials) conversarà amb tres joves que es dediquen a difondre lectures a través d’Intagram: Meyonbook, La Prestatgeria de Marta i Mar de Llibres.Després de les conversesde temàtiques diverses com: literatura eròtica, escriptura i joc, poesia revolucionària, literatura i música, creació de corrandes o poesia i moviment. En total, són 11 centres de secundària i 250 alumnes que viuran una experiència literària gràcies al festival.

