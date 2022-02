Mapa del PIB per càpita a la Unió Europea Foto: Eurostat

Eldeva ser deel 2020,inferiors a la mitjana de la, segons dades de l'. L'indicador mostra un descens interanual derespecte al 2019. És la primera vegada que les dades cauen per sota del valor mitjà europeu des de l'any 2000, el primer en què existeixen registres.L'informe apunta que Catalunya és el quart territori de l'Estat amb un PIB per càpita més gran, per darrere de la(34.100 euros), el(32.400 euros) i(31.200 euros). Tots ells han patit una davallada important durant el primer any de la crisi de la Covid-19.Catalunya va assolir el millor registre del PIB per càpita el, quan va ser delde mitjana europea. A partir d'aquest moment, les xifres van anar descendint fins a situar-se en el 107% els anys 2012 i 2013; quan van tornar a incrementar progressivament, arribant al 110% el 2016 i 2017. La caiguda en termes relatius de 2020 coincideix amb la dinàmica negativa dels últims tres anys registrats.Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, el territori irlandès deés el que té un major PIB per càpita, amb unrespecte a la mitjana europea. El segueixenand, també irlandesos, i la. Per contra, el departament d'ultramar francès deés el que presenta unes dades pitjors, amb només unrespecte a la mitjana europea, seguit de, ambdós a Bulgària.

