El PSC espera decisions judicials més «concretes» per adoptar mesures pel cas Consell Esportiu

Elcontinua sobrevolant el, que per ara no es planteja adoptar mesures concretes contra els implicats, ni tan sols després de veure com la setmana passada es van produir escorcolls i detencions en altres municipis a banda de l', al centre de la presumpta trama d'irregularitats. Segons els socialistes, cal esperar a "sentències" o "decisions judicials concretes" per decidir què fer amb els implicats. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns la secretària d'organització del PSC, Lluïsa Moret, que ha indicat que els socialistes estan "col·laborant amb la justícia" i ha demanat que es respecti la presumpció d'innocència. El cas Consell Esportiu, destapat per inclou fins a 25 irregularitats en el sumari , del qual en surt esquitxat l'entorn de, alcaldessa de l'Hospitalet."Hi ha un canal judicial obert, i esperem que s'aclareixi", ha remarcat Moret, també diputada al Parlament. El cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet ha anat agafant envergadura des que, el juny de 2020, la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal) de la Policia Nacional espanyola va fer els primers escorcolls i detencions. Des de llavors, ja hi ha, entre les quals destaca Marín -vicepresidenta de la Diputació de Barcelona-, però també el segon tinent d'alcaldia i primer secretari del PSC de l'Hospitalet,, o el secretari d'Acció Exterior de la Generalitat,(Junts).El cas encara es troba eni, entre els presumptes delictes que s'hi aborden, hi ha els de. Les investigacions, a més, ja no es limiten només a l'Hospitalet, sinó que a mitjans de febrer va tenir lloc una operació relativa a una peça separada sobre les implicacions a Cornellà de Llobregat , amb onze detencions, que van fer més gran la taca del cas.ha demanat als socialistes que adoptin mesures amb caràcter d'urgència, iha anunciat que es personarà en la causa, que posa en joc paper del PSC en un feu històric Moret, al marge d'això, ha posat èmfasi en la celebració de lade divendres passat. "En fem una valoració molt positiva, perquè s'ha recuperat la relació entre governs. És una bona notícia, i va suposar un avenç en l'autogovern. Després de deu anys en que no n'hi havia hagut, la valoració és positiva", ha remarcat la secretària d'organització del PSC, que ha destacat el preacord sobre lai el traspàs de la B-23. "Això obre un camí, una tendència positiva, de normalitat i entesa entre governs", ha remarcat la dirigent socialista. És per això que també ha demanat la presència del president de la Generalitat,, a la conferència de líders autonòmics que se celebra aquest divendres a l'illa canària de. Segons Moret, aquest fòrum és també un exemple de "diàleg", com vol Aragonès.El president es va reunir la setmana passada amb el primer secretari del PSC,, que li va presentar 43 propostes concretes per fer. Una de les demandes que té Aragonès és que es convoqui la taula de diàleg el més aviat possible en un moment en què l'Estat ha congelat el mecanisme de negociació entre governs, que no es reuneix des del mes de setembre. Després de la comissió bilateral de la setmana passada, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va indicar que els constava que era "qüestió de setmanes" que la taula de diàleg trobés lloc en el calendari. La bilateral, per cert, va constatar les divergències entre lai laa l'hora d'establir l'abast dels traspassos ordinaris, al marge del conflicte.

