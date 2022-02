Epidemiòleg català de la Unió Europea: «La mascareta en interiors s'ha d'anar revisant»

Altres notícies que et poden interessar

L'ha assegurat aquest dilluns que la, així com que tot torna cap a una certa normalitat. El responsable de l'Àrea de Resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha dit als micròfons d'El Món a RAC1 que cal anar cap a "l'".", ha recomanat Jansà, fent referència a l'única mesura que per ara segueix vigent a casa nostra. Segons ha detallat, a partir d'ara "tindrem molta més facilitat per fer-la servir quan calgui", exemplificant-ho amb l'accés als hospitals o les visites a persones malaltes.Així, l'epidemiòleg aposta persempre que la societat apliqui tot allò après durant aquests dos anys de pandèmia. "Les mesures s'han de mantenirles més excessives, com l'o el fet d'", ha dit.Jansà ha fet també referència a la possibilitat de viure una, un anunci que el seu homòleg Oriol Mitjà va fer la setmana passada i no va deixar indiferent. En aquest sentit, el responsable de l'Àrea de Resposta del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha afirmat que veu "", però ha recordat que aturar la pandèmia no serà com "tancar la porta i marxar tranquil·lament" i, per tant, hi haurà "" en el nombre de casos.​​​​​​​​​

