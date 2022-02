La tensió a Ucraïna es torna a disparar: les milícies de Donetsk denuncien dues morts

Les milícies de Donetsk han denunciat aquest dilluns la mort de dues persones a causa delscontra les seves posicions a l'est del país, enmig del repunt dels combats aquests dies i de les tensions per una possible invasió russa al país europeu.com a resultat de l'agressió ucraïnesa", abans d'afegir que un miner que esperava l'autobús prop d'una mina ha mort en un atac amb projectils de morter.Així mateix, ha apuntat que en les últimes 24 hores s'han registrat 54 violacions de l'acord de l'alto el foc, que se sumen a les 66 que han denunciat les milícies de l'autoproclamada República Popular de Lugansk.ha assenyalat que tres civils han resultat ferits en aquests enfrontaments."Els militants ucraïnesos han bombardejat 24 assentaments a la república utilitzant armes prohibides pels acords de Minsk", ha denunciat Filiponenko al canal de Telegram de la Milícia Popular de la LPR aquest dilluns, tal com ha recollit l'agència de notícies russa TASS. En aquest context,En aquest sentit, el líder de la república,de manera voluntària", segons ha informat l'agència Sputnik. Diumenge, la missió d'observadors de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) va informar d'un increment de l'ús d'armament de calibre superior als 100 mil·límetres, prohibit en virtut de l'alto el foc previst en els acords de Minsk.

