Retiren del mercat unes galetes venudes a Catalunya per risc d'intoxicació

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha ordenat la retirada del mercat d'unesper la presència deno etiquetada en el producte. L'advertència arriba des de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), que prèviament va rebre un avís per part de les autoritats sanitàries de França.Es tracta de les, de la marca comercial Sanavi. Les caixes afectades, de 200 grams, són les del lot(amb caducitat al 30 d'abril del 2023) i el lot(amb caducitat al 28 de febrer del 2023). El codi de barres és 8425887005030.La informació que s'inclou en l'advertència de les autoritats prové de l'autocontrol de la pròpia empresa, en el marc de la legislació per no posar a disposició de la poblacióL'empresa ha procedit a la retirada del producte del mercat, al mateix temps que ha activat la devolució de les galetes als punts on es venien.A banda de Catalunya, segons la informació disponible també s'han distribuït a Extremadura, Castella-la Manxa, el País Valencià, Galícia, Aragó, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Portugal i Polònia.mentre les autoritats demanen als al·lèrgics a la soja que no mengin les galetes. Per a la resta de la població, en principi no hi ha risc.

