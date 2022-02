El castellà no serà llengua vehicular en l'educació a les Illes Balears

Elen lade les. Més per Mallorca, Podem i el Partit Socialista de les Illes Balears cedeixen a les pressions i rectifiquen la primera proposta que es va aprovar el passat mes de juny en un consell de govern extraordinari.És ara quan s'està debatent la proposta al Parlament balear i, finalment, els socis de governl'apartat C de133, que faa les-català i castellà- com a llengües d'ensenyament. Així, l'ensenyament queda regit per la llei de normalització lingüística de 1986 queEn un comunicat conjunt emès pels partits del pacte també s'anuncia, més enllà de laque es donaper elaborar el seu projecte lingüístic. Amb tot, però, la comunitat téa ladel Tribunal Suprem que ja ha obligata fer un 25% de classes en castellà. El canvi que es va introduir a la proposta el passat mes de juny era una condició perquè el PP s'abstingués en la votació. Ara que els populars ja han anunciat que votaran en contra, els partits de govern han decidit suprimir la condició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor