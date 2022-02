Els comuns reclamen que la taula de diàleg abordi la reforma del finançament

Joan Mena: "Al PP no li molesta que Ayuso hagi robat, sinó que li molesta que no s'hagi repartit el botí entre tots"

Els comuns remen per fer d'argamassa entre la Moncloa i la Generalitat a l'hora de reactivar la, encara sense data per a nova trobada.va assegurar la setmana passada que es reuniria abans de Setmana Santa i avui el portaveu de Catalunya en Comú,, ha afegit que en aquesta trobada s'han d'acostar posicions sobre la. "Reclamem al president Aragonès que lideri i s'impliqui en la fórmula del finançament", ha assegurat aquest dilluns.Tot i que ha admès que els treballs tècnics s'haurien de debatre en altres espais, Mena ha defensat que és en la taula entre governs per abordar el conflicte polític on s'hauria d'obrir el debat sobre el finançament, una carpeta que ha definit com a "fonamental" per a la majoria de catalans i que s'emmarca dins d'un "avanç en autogovern". Els comuns han defensat, com també ho va fer la setmana passada el líder del PSC,, i la consellera de Presidència,, que a la propera trobada s'han de produir acords tangibles."No és factible que només serveixi per buscar una foto, hi ha d'havers", ha insistit el portaveu dels comuns, que també ha subratllat que aquests acords han d'estar validats per les dues parts. Fins ara, el Govern ha deixat fora de la seva agenda de prioritats la reforma del finançament. De fet, tampoc ha aclarit a hores d'ara si assistirà a lade divendres a Balears.Just el dia en què el conseller d'Educació,, es reuneix amb el Consell Escolar de Catalunya i la comunitat educativa per intentar pacificar la situació del canvi de calendari escolar, Mena ha reclamat al Govern "planificació" i diàleg amb els actors afectats per arribar a un punt d'entesa. Els sindicats han anunciat una vaga de cinc dies al març si no es recondueix la situació.Especialment contundent ha estat el portaveu dels comuns amb la guerra interna del PP. Mena ha subratllatde la presidenta de la Comunitat de Madrid,, de qui ha assenyalat que va comprar mascaretes a l'empresa d'un amic amb comissió inclosa per al seu germà un 72% més cares que a un altre proveïdor en la mateixa data. "És una actuació", ha dit. "Sembla que al PP no li molesta que Ayuso hagi robat, sinó que li molesta que no s'hagi repartit el botí entre tots", ha etzibat.

