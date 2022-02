«Els altres catalans» de Candel i els camps francesos de 1939, eixos del Memorial Democràtic

Fa just vint anys es llegia al Liceu de Barcelona un manifest impulsat des de la societat civil que reclamava la creació d'unper preservar la memòria democràtica. D'aquella iniciativa va sorgir el que avui és el Memorial Democràtic. La, i el, han presentat aquest dilluns lesde la institució per a aquest any, en què el pressupost supera per primer cop la xifra de. L'obradei elscom a iconografia de l'exili seran dos dels eixos centrals.Vicenç Villatoro ha subratllat que el Memorial vol posar el focus en la, amb tot el que va suposar l'onada immigratòria, que Els altres catalans va interpretar com pocs altres ho van fer, amb voluntat inclusiva. Villatoro ha qualificat l'obra de Candel comd'aquella Catalunya que va experimentar una gran transformació en aquells anys. L'obra de Candel va ser essencial perquè es consolidés amb el temps el concepte de "Catalunya, un sol poble".El director del Memorial ha destacat també el que van suposar els camps de concentració francesos, que van aplegar els republicans que fugien de la'vençi els bombardejos franquistes, una experiència dramàtica que, segons ell, ha quedat en part desdibuixada per la tragèdia que van suposar els. Però que formen part de la memòria de l'exili. Villatoro ha afirmat que dels camps nazis han quedat obres emblemàtiques com elde, però cal reivindicar els testimonis del que van ser Argelers, tot citant l'obrad'Villatoro també ha parlat de la importància que han tingut, des dels temps de la clandestinitat, tot un entramat d'i el llegat de la lluita per les llibertats. Aquest teixit -que va engegar el manifest de l'any 2002- tindrà també el seu espai en les activitats del Memorial. El quart gran eix farà referència alal llarg del segle XX, des del que va voler ser l'Olimpíada Popular, o l'aliança entre esport i ciutadania, al, per esmentar la frase emblemàtica que va fer popularLa consellera Ciuró ha subratllat el component social de la política del seu departament, dins del qual ha situat les polítiques de memòria, com una eina essencial per, conèixer els mals del totalitarisme i vindicar els valors democràtics, en uns moments en què "el feixisme campa pels carrers i és".Ciuró ha subratllat la doble pota sobre la qual descansa la política de memòria del Govern. Una és la, actualment abocada a "aixecar pedres" per recuperar els cossos de víctimes de la Guerra Civil i la repressió, i també a reparar a les víctimes. L'altra és el Memorial. Tant la consellera com Villatoro han posat èmfasi en lacom a element substancial de les activitats del Memorial i que serà present en tots els eixos programats.La consellera de Justícia ha reconegut que la retirada delque hi ha a Tortosa està bloquejada, pendent de la sentència de l'Audiència de Tarragona. Lourdes Ciuró ha informat que laja està gairebé enllestida i ha de ser un instrument per facilitar la desaparició de restes del franquisme. Ha reiterat que el text tindrà com a valors els quatre pilars de la política de memòria:. En breu es presentarà també eld'aquest any, tot demanant a les famílies que facin lliurement del material genètic necessari. A finals d'any es farà una exposició sobre fosses comunes que es vol que sigui itinerant pel país durant el 2023, amb finalitat didàctica per donar a conèixer tot el que s'ha fet en aquest àmbit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor