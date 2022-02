Radars amb intel·ligència artificial per caçar conductors fent ús del mòbil

Forta campanya delper aturar l'ús dels telèfons mòbils al volant. Un nou sistema d'intel·ligència artificial s'instaurarà a Catalunya per evitar l'ús d'aquests aparells, que són la principal causa d'accidents en el país.per poder rastrejar i localitzar tots aquells conductors que infringeixen les normes de seguretat per tal d'evitar més sinistres.Ara per ara és una prova pilot, però la intenció és aconseguir instaurar tots aquests radars en el sistema de mobilitat català.: fotografien de manera indiscriminada els vehicles que passen per sota i un sistema informàtic, amb aquesta IA incrustada, filtra les imatges dels conductors que podrien estar cometent una infracció. No tot està subjecte a la IA: un tècnic del Servei Català de Trànsit s'encarregarà després de confirmar si la imatge és sancionable o no ho és.El gener passat, Trànsit ja va anunciar que canviaren de lloc diversos dels 242 radars que té ara mateix instal·lats a tot el país. Des del STC es mostren satisfets, segons ha explicat TV3, amb la prova pilot dels radars amb intel·ligència artificial,La seva intenció és clara: que tota aquesta xarxa de nous radars intel·ligents s'instaurin abans de l'estiu i així poder començar a sancionar els conductors, amb noves multes.

