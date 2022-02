La Vall d'Hebron desenvolupa una proteïna que pot aturar la metàstasi del càncer de mama

El) i la seva escissióhan desenvolupat una proteïna terapèutica anomenadaque ha demostrat ser capaç d'aturar el càncer de mama metastàtic. Els investigadors han analitzat la seva eficàcia, amb resultats molt positius en ratolins. L'estudi publicat a la revista, deLa doctora, cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO, cofundadora i directora executiva de Peptomyc,, ha explicat que, a més de ser eficaç en el control de molts tumors primaris, han comprovat que Omomyc també permet "bloquejar la invasió, l'establiment i el creixement de les metàstasis en el càncer de mama".Del treball de la doctora Soucek va néixer Omomyc, una miniproteïna capaç d'inhibir el, que té una funció important en el desenvolupament de la pràctica totalitat dels tumors sòlids. Després de múltiples estudis previs, des del maig de 2021 el tractament ja s'està provant en pacients en un. Anteriorment, la proteïna ja havia demostrat una activitat antitumoral potent en múltiples línies de cèl·lules tumorals i models de càncer en ratolins, més enllà del teixit d'origen i de les mutacions.Les metàstasis són genèticament inestables i heterogènies. El fet que aquest tractament sigui eficaç contra tots els perfils mutacionals dels tumors permet superar aquesta barrera. Malgrat que la recerca encara no s'ha dut a terme amb pacients, el treball del VHIO analitza la possible repercussió de l'aplicació d'Omomyc a partir de bases de dades de pacients. Ha pogut comprovar que les dones amb càncer de mama que presenten sobreexpressió dels gens que bloqueja l'Omomyc tenen pitjors perspectives de sortir-se'n. Per aquest motiu, l'investigador de Peptomyc i primer autor de l'article,, es mostra "optimista" i preveu que el tractament d'aquestes pacients amb el nou fàrmac "".

