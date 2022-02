Un conductor mor en un accident a l'AP-7 a Tarragona

Unha mort a causa d'unque es va produir aquesta l'altura de. Segons ha informat el, per causes que s'investiguen un camió va impactar contra un turisme que estava aturat al voral de la via.A causa del xoc, el conductor del cotxe va resultari va ser traslladat a l', on va morir hores després. Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 241,8 i elsvan rebre l'avís quan faltaven cinc minuts per les vuit del vespre.Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels mossos, tres dels bombers i tres ambulàncies del SEM. L'autopista es va tallar temporalment en sentit sud.

