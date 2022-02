El dit del PP i la lluna del poder real de Madrid

Fa molts mesos que elsfan enquestes setmanals. Moltes d'elles es publiquen per intentar generar un clima d'opinió favorable alde PSOE i Unides Podem, format amb el suport dels nacionalistes i independentistes, per un altre decreuen que els serà més favorable als seus interessos i que és més proper a la seva idea centralista d'Espanya. Com que després de molts mesos veuen que no està donant els seus fruits, i difícilment els pot donar ambpremen el botó nuclear i volenmetafòricament parlant,i el seu secretari generalI per què ho fan ara? Veure queeso posa massa travesa l'entre el seu partit i l'extrema dreta és la gota que els ha fet vessar el got. I els poders fàctics premen el botó nuclear amb la complicitat del director de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, segurament el millor estrateg polític que hi ha o hi ha hagut mai a Espanya. Ja va ser ell qui va contribuir de forma molt evident a portara lai ara li agradaria poder repetir-ho amb aPer què els poders fàctics volen forade la setena planta de Génova 13? En primer lloc, perquè, i perquè veuen que amb ell és moltquecom a mínim fins al 2028, per això ho troben inadmissible. Però també perquèdel líder del PP d'a Europa ha aixecat polseguera a Brussel·les li han estirat les orelles els poders fàctics, que saben que es juguen molts diners amb els fons Next Generation.Però no només això: l' Alberto Casero , queque hauria pogut precipitar la caiguda del govern Sánchez, més el, han cavat la fossa definitivament a Casado i al seu equip. Per tant, han decidit tirar pel dret fent una voladura controlada de la setena planta de Génova, carregar-se Casado i Egea, dos peces prescindibles, i col·locar algú que els doni garanties que podranAra, quins són elsque seguiran? Casado i Egea estan tocats de mort (política), només quedafora de la política o, millor dit, ben remunerada. I, el més important,. Els més madrilenys i més joves aposten peri els més allunyats de Madrid ciutat, i que al mateix temps tenen més experiència en la política i els jocs de poder, aposten perI aquí rau la mare dels ous: Feijóo està disposat a anar a Madrid? Segons les males llengües, ja no va optar ara fa quatre anys a presidir el PP perquè hi havia unque el comprometia molt amb alguna, fet que de moment només ha passat de puntetes per alguns mitjans de la premsa espanyola, però, que en el cas que fes un pas endavant, podria sortir a la llum pública.si no té la seguretat que arriba a la presidència aclamat per la militància, sense haver de fer primàries, és a dir,on només hi hagi una sola candidatura i sigui coronat sense haver-se de despentinar., que també podria tenir temptacions, malgrat que el seu director de gabinet la voldria veure ja ocupant la presidència del PP per poder fer l'assalt definitiu a la Moncloa el 2024,, tot i que estàsi Feijóo no fa el pas.Veurem què passa en els pròxims dies, però està clar que aquesta guerra a la dreta espanyola acabarà ambels pròxims dies i possiblement amb l'entronament d'unque pugui aglutinar el nombre més gran de vots de la dreta en un sol partit i que, en el cas que necessités suport d'un altre partit, no li fes un lleig a Vox. Si això acaba passant, veurem com eli veurem com també els decibels favorables a l'extrema dreta en alguns mitjans de comunicació s'afluixen una mica. No del tot, no fos cas que haguessin de tornar-los a apujar si el nou líder també els surtis granota.

