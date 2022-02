FOTOS Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

De jornades tècniques a una seixantena d'expositors

Bona acollida de la nova(FECS) de. La proposta, que es va celebrar de dijous a dissabte, va reuniral recinte firal del Sucre. Els dies de més afluència van ser el primer, centrat sobretot en l'i amb visitants més professionals; i el darrer, al voltant de laamb un públic més general.Sigui com sigui, es confirma l'interès en els reptes actuals de lai la bioconstrucció. De fet, aquesta fira neix de la fusió dels esdeveniments que s'han celebrat anteriorment a la ciutat, com la Fira de la Biomassa, Saló del Biogàs, la Fira de l'Autoconsum Elèctric i Fira de la Fusta Constructiva.Amb aquesta bona acollida, l'organització confirma que el certamen tornarà a celebrar-se el febrer del 2023 amb l'Un dels elements destacats de la programació van ser lesque van generar molt interès i van reunir molta afluència de públic. Unes 550 persones van anar passant per les diverses xerrades. Entre les conferències va destacar el bloc sobre les, les dei la ponència de l'arquitecte Carles Oliver sobreLa fira, que va reunir una seixantena d'expositors, va comptar amb presentacions comercials de productes i un taller sobre envans de bioconstrucció a càrrec de l'escola Orígens. També va acollir les Jornades dedel Gremi de Fusta i Moble amb ponències i formacions.

