Europa veu la situació dels temporers a Espanya com a «esclavitud moderna»

La(ENAR, per les seves sigles en anglès) denuncia que lesEn un informe publicat aquest dilluns, l'organització alerta que els migrants que van a treballar als camps de l'estat espanyol sovint viuen en escenaris semblants als dels "Compara les tendes de plàstic en les que la majoria de treballadors es veuen "forçats" a viure amb "capses de mistos", fàcilment inflamables per les altes temperatures. A més, lesen regions com Andalusialad'aquestes persones, diu ENAR: "Tenen problemes per accedir a aigua potable i no viuen en condicions sanitàries òptimes"."Els patrons meteorològics cada cop més variables també permeten que leses propaguin més fàcilment, cosa que de nou afecta aquests treballadors", assenyala l'informe. El document publicat per ENAR recull diferents casos de discriminació climàtica o medi ambiental cap a les comunitats racialitzades d’Europa. L’objectiu de l’entitat és denunciar la "" que pateixen aquestes persones. "La crisi climàtica és una crisi d'injustícia, i els racismes climàtics i ambientals són exemples concrets deimpulsats pel capitalisme (neo)colonial", afirmen.L'organització també destaca la situació de vulnerabilitat que pateixen aquests treballadors per la tendència que tenen els estats aa aquestes persones. "Un cop a Europa, els estats sovint els neguen documents i drets, donant suport a les empreses per explotar-los encara més", denuncia.ENAR, atès que els baixos preus als quals els agricultors han de vendre el seu producte es tradueixen en salaris "molt baixos pels treballadors". "A Espanya hi ha pocs treballadors disposats a ocupar-se del sector agrícola", apunta l’informe.

