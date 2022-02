El nou segell del cava ja especifica l'origen (si és català o no) i la criança

El seu origen, identificant si es tracta de productes amb origen del territori Cava, de Zona o de Subzona. El seu segment o categoria, identificant si es tracta d'un Cava de Guarda, amb més de 9 mesos de criança en ampolla, o d'un Cava de Guarda Superior, amb llargues criances i procedent de vinyes específiques especialitzades per al destí de vi escumós, amb rendiments reduïts i ecològics (100% a partir del 2025).

Verd per als Cava de Guarda.

Plata per als Cava de Guarda Superior- Reserva (mínim 18 mesos de criança en ampolla).

Daurat per als Cava de Guarda Superior- Gran Reserva (mínim 30 mesos de criança en ampolla).

El segell de garantia del Consell Regulador, òrgan acreditat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a la certificació dels CAVES.[/despiece]

La nova segmentació i zonificació del Cava culmina amb el llançament de distintius segells de qualitat. Es dona inici a un nou sistema d'identificació de cada ampolla de Cava que està previst que finalitzi la seva implantació l'any 2023, quan els nous segells aconseguiran la seva màxima disponibilitat en el mercat.manifesta que “aquests segells representen el que ens diferencia i identifica com l'autèntic Cava amb Denominació d'Origen. Es tracta del màxim exponent de certificació i l'únic oficial que garanteix al consumidor la qualitat del producte, i certifica la veracitat dels seus atributs i de les mencions a l’etiqueta”.El president de la D.O. Cava reafirma que “en aquesta nova etapa es dona un gir important que permetrà al consumidor triar de manera clara i senzilla el Cava de la seva preferència, i explorar amb major plenitud els diferents perfils que ofereix”.Els nous segells permeten al consumidor identificar clarament els 3 elements claus del producte:La introducció d'una gamma de diferents colors per categoria ajudarà els consumidors a identificar cada tipus de Cava:Els Caves de Paratge Qualificat (dins dels Cava de Guarda Superior, amb un mínim de 36 mesos de criança en ampolla) mantenen de moment el seu distintiu actual.Així mateix, amb l'objectiu de distingir aquells cellers que, amb destinació a la seva pròpia producció, es llança. Amb aquest distintiu es posa així en valor l'elaboració duta a terme de principi a fi per un mateix celler.Els nous segells incorporen un codi QR que permet al consumidor més interessat o al més expert accedir fàcilment a informació addicional sobre el producte, el seu origen, així com informació d'interès sobre els seus millors maridatges o receptes. La presentació oficial dels nous distintius es farà a la Barcelona Wine Week, el pròxim mes d'abril.

