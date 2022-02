El PP perdria 30 escons en les eleccions espanyoles, segons una enquesta de Gesop

Males perspectives electorals per al PP. Un baròmetre de GESOP per a El Periódico avançada aquest diumenge pronostica que si se celebressin ara eleccions espanyoles elobtindria el 26% dels vots i entre 110 i 113 escons (ara en té 120). Eldebaixaria una trentena d'escons fins a 85-88 diputats, amb el 20,6% dels vots; mentre queaugmentaria de 52 a 66-69 parlamentaris.Unides Podem resistiria amb una forquilla de 34 a 36 escons (ara en té 35) i un 12,5% dels vots, a l'espera de conèixer com es configura una eventual candidatura deEl sondeig està basat en entrevistes fetes després de les eleccions de Castella i Lleó i abans que esclatés la guerra interna entre Casado i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.La suma dels socis de govern baixaria dels 155 diputats actuals fins a entre 144 i 149 escons. D'aquesta manera,tindria opcions de revalidar el govern pactant amb Més País (5-6 escons), amb els partits independentistes -dels quals no s'inclou estimació en l'avanç de l'enquesta- i amb el PNB. La suma de les tres dretes se situaria en 152-159 diputats, comptant que Ciutadans obtindria entre un i dos escons.

