Presó per a dos lladres que van assaltar i deixar inconscient un home gran a Barcelona

Elshan detingut dos lladres que van assaltar i deixarun home gran al seu pis de, a, el 25 de novembre al matí. La víctima, de 86 anys, va ser assaltada després de retirar els. Els lladres van seguir-lo fins a casa seva i van trucar a la porta del seu domicili amb l'excusa que venien a portar una carta certificada per al seu veí, però com que no hi era, li demanaven que la recollís ell. Els va obrir la porta, però, com que sospitava d'ells, va donar-los l'esquena per anar a trucar el seu veí. Els lladres van aprofitar per assaltar-lo per darrere i van deixar-lo inconscient amb la maniobra coneguda com el matalleó.Els assaltantsde la víctima, que també estava al domicili en el moment del robatori. Els lladres no van regirar el pis i únicament es van emportar el sobre de l'entitat financera que contenia els 1.500 euros que la víctima acabava de retirar del banc.Precisament, aquest detall és el que va portar als investigadors a treballar amb laque els lladres haurien vist com la víctima retirava els diners del banc i, des d'allà, l'haurien seguit fins al seu domicili, on van decidir assaltar-la.Les gestions d'investigació fetes a partir de lesi la declaració de testimonis van permetre determinar que els lladres haurien coincidit amb la víctima a l'interior de l'oficina bancària, on van poder veure com el senyor retirava els diners de la pensió. A partir d'aquí, van seguir-lo fins que va entrar al seu domicili, on el van assaltar sense que ningú els pogués veure.Un cop identificats els presumptes autors del robatori violent, es va comprovar que un d'ells, un home de 29 anys, teniaa domicilis o a les entrades dels blocs de pisos. L'altre, un home de 50 anys, li constava una ordre de crida i cerca i ingrés a presó. Finalment, es va detenir els dos lladres el passat 9 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat i a Barcelona.Els dos presumptes autors ja han ingressat a presó. Lai no es descarta que els detinguts hagin pogut cometre més robatoris violents.

