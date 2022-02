Macron i Putin negociaran un alto el foc a Ucraïna

La conversa aquest diumenge entre el president de França,, i el seu homòleg rus,, ha servit perquè els dos mandataris es conjuressin per negociar un alto el foc a Ucraïna. Segons el comunicat de l'Elisi, els dos mandataris han parlat per telèfon i han acordat iniciar un "treball intens" per aconseguir un alto el foc a la zona est, la més tensada d'Ucraïna, on estan ubicats els separatistes prorussos.La proposta de Macron i Putin, que han defensat "la necessitat d'afavorir una solució diplomàtica a la crisi actual", és emprar un grup de contacte trilateral. "Per a això, durant els pròxims dies i setmanes es durà a terme una intensa", assegura el comunicat francès, que apunta que el ministre d'Europa i d'Afers Exteriors, Jean-Yves le Drian, es reunirà amb el seu homòleg rus."Aquesta tasca diplomàtica ha de permetre avançar a partir dels darrers intercanvis amb la implicació de totes les parts interessades (europeus, aliats, russos i ucraïnesos) per aconseguir, si es compleixen les condicions, una reunió al més alt nivell per definir un nou ordre de pau i seguretat a Europa", afirma el govern francès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor