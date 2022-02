Un pare deixa sense internet tot un poble en castigar els seus fills

Un pare va deixar sense internet tota la localitat francesa de, a la regió de les Landes. Fart que els seus fills es passessin hores i hores, va comprar unperquè elsde les dotze de la nit fins a les tres de la matinada. Tal com recull el 324.cat, l'home, ja que com a conseqüència va deixar sense internet a tots els veïns de la població.L'operadora de telefonia de la regió va rebreperquè no tenien internet. Davant d'aquest fet va enviar un grup de tècnics de l'agència, encarregada de controlar les freqüències radioelèctriques a França. Van identificar que el problema de tot plegat era un inhibidor ubicat en una casa particular.Aquesta agència. De fet, aquests aparells sóna la majoria de països europeus, com França i Espanya. L'home ha estat denunciat per l'agència i pot ser multat amb una sanció de fins a sis mesos de presó i

