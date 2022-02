Casado convoca la direcció del partit després de la manifestació contra ell

Aquest mateix divendres al matí, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va demanar al president dels populars i la presidenta de la Comunitat de Madrid que s'asseguessin "sols" per aportar "una solució" a la crisi interna oberta.



Segons informen diversos mitjans, el mandatari gallec es perfilava com una figura de consens en cas que les hostilitats entre Casado i Ayuso acabin amb un relleu al capdavant del partit. La trobada entre els dos líders era una de les peticions de Feijóo al líder popular, a qui també ha advertit que l'altra opció sobre la taula és un congrés nacional extraordinari per dirimir els lideratges.





El president del Partit Popular,, ha convocat el comité de direcció del partit aquest dilluns a les onze del matí. Segons informa El Periódico, la reunió s'ha convocat després de la concentració de protesta que aquest matí s'ha viscut a la seu de Génova i on els manifestants han cridat "Casado dimissió" . El mateix diari informa que només hi ha un punt a l'ordre del dia de la reunió: l'estat de divisió del partit després de l'enfrontament entre Casado i el secretari general del partit, Teodoro García Egea, i la presidenta de la Comunitat de Madrid,La convocatòria arriba l'endemà que la direcció nacional del PP anunciés que tancarà l'expedient informatiu obert aAyuso, després que la presidenta madrilenya aportés la informació requerida sobre la comissió rebuda pel seu germà per una intermediació en la compra de mascaretes l'abril del 2020, durant la pitjor fase de la pandèmia. Casado ho va traslladar personalment a Ayuso en la reunió que tots dos van mantenir en la seu nacional del partit aquest divendres i que va transcendir aquest dissabte.En aquesta trobada, que es va prolongar diverses hores, Casado va assegurar a més a Ayuso quei que emprendrà accions legals contra qui sostingui el contrari. A més, va defensar la necessitat d'"unir" el PP i "continuar defensant al costat de tots els militants del PP el millor projecte de futur per a Espanya", han informat fonts de la direcció nacional.Casado va convocar aquest 18 de febrer a la tarda la presidenta madrilenya, a la seu nacional del PP, per intentar buscar una sortida a laque es troba el partit, amb acusacions de suposat espionatge i corrupció. No obstant això, aquesta reunió va acabar sense acord. "Reunió infructuosa", han assegurat fonts pròximes a Ayuso, que han assenyalat que el president del PP va demanar que la presidenta madrilenya "digués en un comunicat que no havia estat investigada pel PP" i, "a canvi, li aixecava l'expedient" informatiu que li ha obert la direcció nacional del PP.No obstant això, la direcció nacional del PP nega que Casado li digués que li tancava l'expedient informatiu a canvi de dir que el PP no l'ha investigat. "Noi, tant és així que l'expedient es tanca", han assenyalat a Europa Press fonts de la cúpula del PP, que han recalcat a més que es podria no haver arribat a això si Ayuso hagués aportat abans aquesta documentació que se li porta demanant sis mesos.Dijous passat el secretari general del PP,, va anunciar l'obertura d'un expedient informatiu a Ayuso per "culminar les investigacions que s'han dut a terme" -sobre el contracte de mascaretes en plena pandèmia en el qual suposadament el seu germà hauria intervingut--. A més, va avançar que el partit estudiava la possibilitat d'emprendre també accions judicials després de les "gravíssimes acusacions, gairebé delictives" contra Casado.

