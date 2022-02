L'«ABC» demana la dimissió de Casado «avui mateix»

Latambé es juga en el camp dels mitjans de comunicació. Després que El Mundo prengués partit per Isabel Díaz Ayuso, quedava conèixer el posicionament del diarien la lluita interna del partit. Aquest diumenge el rotatiu de Vocento ha demanat la dimissió de, després de la manifestació de centenars de simpatitzants de la formació al carrer Génova de Madrid, davant la seu dels populars, en què s'ha cridat "Casado dimissió" Casado, que aquest dissabte va donar per bones les explicacions d'Ayuso sobre les comissions al germà de la mandatària madrilenya,aquest dilluns després de la mobilització.Segons el diari, laés ja "tan insostenible i mancada de sortides negociades" que el president del partit "ha de dimitir en les pròximes hores". "Ja no es tracta que sigui millor o pitjor candidat, sinó que no ha sabut resoldre una crisi que ja ha contagiat el partit, les bases, la militància i milions de votants a tota Espanya", editorialitza el rotatiu.El mitjà sosté que la crisi del PP "no és un episodi que afecti Madrid" sinó que és "la marca electoral la que de forma irreversible seguirà assenyalada i inutilitzada mentre Casado hi continuï (al capdavant del partit)". L'ABC fa seu el "sentiment de la immensa majoria dels dirigents territorials del PP, que exigeixen uncom a únic remei per salvar-se d’una sagnia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor