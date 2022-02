​La fundació Arrels alerta d'una estafa per robar-te diners

La, que acompanya lesque viuen als carrers de, alerta d'una. A través del seu perfil d'Instagram , expliquen que des de fa un temps han rebut avisos de gent a la qual se l'ha volgut enganyar fent-se passar per membres d'Arrels o directament persones acompanyades des de la seva entitat.Per exemple, alguns dels estafadors; mentre que en altres casos,a una altra dient que des d'Arrels li han trobat feina i pis fora de Barcelona, però que no té com arribar-hi.L'entitat recorda quei que el seu model d'atenció a les persones és integral, és a dir, no se les deixa sense acompanyament. També fan una crida a fer-se ressò de l'estafa i, en cas de trobar-s'hi, enviar un correu a juridic@arrelsfundacio.org Durant el 2021, la fundació ha acompanyat 2.103 persones sense llar, el 30% de les quals per primera vegada. L'any passat es van visitar 844 persones que viuen al ras, un 24% més de persones que l'any anterior. També s'ha garantit l'allotjament a 249 persones.

