A presó per robar en una vintena de cases al Penedès

Un delinqüent multireincident que s'amagava al bosc

El jutjat de guàrdia del Vendrell ha decretatper a un home acusat de cometre dissetde) i). Escollia sobretot cases unifamiliars, algunes d'elles segones residències. Procurava aprofitar el moment en què no hi hagués ningú, però. En una ocasió va agredir-los per evitar ser detingut.El lladre saltava la tanca per accedir als habitatges ii diversos objectes de valor. Els Mossos d'Esquadra van arrestar-lo el 31 de gener a Bellvei, culminant una investigació iniciada a mitjans de juliol.Els robatoris van ser entre el 19 de juliol i el 30 de gener. Tretze casos van ser a les urbanitzacions Calafell Parc i Mas Romeu de Calafell, aïllades del nucli urbà, mentre quatre atracaments més van ser a lade Castellet i la Gornal. Es dona la circumstància que en diverses ocasions va robar en un mateix domicili amb pocs dies de diferència.Amb els diferents indicis incriminatoris recollits en els robatoris en aquestes zones, la Unitat d'Investigació del Vendrell va identificar el sospitós i el va detenir dilluns passat al carrer Isabel Vilella de Bellvei després de localitzar on s'amagava i guardava els objectes sostrets, alguns dels quals s'han pogut recuperar. Els Mossos d'Esquadra destaquen que, per evitar la seva detenció,i únicament sortia del seu amagatall per cometre els robatoris.Els investigadors adverteixen que es tracta d'unque havia fet dels robatoris la seva manera de viure. L'home acumula nombrosos antecedents per fets similars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor