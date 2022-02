Un home mor en un incendi en una casa al Priorat

Un home ha mort aquest diumenge en unque s'ha declarat en una casa de quatre plantes al carrer del Riu de la, al. Elshan rebut l'avís del foc quan faltava poc per les 8 del matí.A l'arribada dels efectius a l'incendi, que afectava la planta -1 de la casa, el. Els ocupants havien sortit a l'exterior excepte una persona, que ha estat localitzada sense vida a la mateixa planta de l'incendi. Cap a dos quarts de deu del matí, el foc ja estava apagat i els Bombers han procedit a ventilar i revisar la resta de l'immoble.Fins al lloc de l'incendi s'hi ha desplaçat sis dotacions dels Bombers, amb tres, l'autoescala i dos vehicles lleugers de coordinació i comandament. També s'hi han traslladat ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques () i diverses patrulles dels. La policia catalana s'ha fet càrrec de lai de les diligències judicials.L'alcaldessa de la Vilella Baixa,, ha assegurat que el poble està "totalment trasbalsat" davant la. De moment, la resta de la família que ha pogut sortir de l'immoble durant l'incendi no hi tornarà en els pròxims dies per prudència. Segons les primeres informacions, els danys materials s'han localitzat en un trespol entre la primera planta i la inferior, on s'han iniciat les flames.

