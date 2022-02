Andorra vol atraure turisme de luxe amb el primer casino del país

vol més. El país ha aixecat parcialment la prohibició del joc i ja està construint el, que obrirà les portes a la tardor. Una prohibició que es manté vigent per a les màquines escurabutxaques i el joc en línia.El cap de govern andorrà,, ha explicat a TV3 que es vol ampliar l'oferta turística i. Espot, però, alerta que no volen "convertir Andorra en Las Vegas". El casino té com a objectiu captar públic, que ja visita el país per les pistes d'esquí, i, aficionat al joc.Els càlculs són clars:i cent més d'indirectes. D'aquests, molts seran catalans perquè la taxa d'atur a Andorra és gairebé zero i caldrà buscar gent de fora. A més, l'objectiu és superar elsdurant el primer any de vida del casino.Estarà ubicat en un centre que combinarà l'oci amb lai sales. Seran deu plantes i un total de 8.300 metres quadrats que formaran l'Unnic en un projecte "singular" i respectuós amb l'entorn.Des d'ara i fins al dia d'obertura, el govern andorrà vol preparar "les". Així ho ha detallat el ministre de Finances del país,qui ha anunciat que la policia i el consell regulador del joc treballen perrelacionats amb lai el blanqueig de capitals.

