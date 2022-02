«Viure amb Covid», el pla del govern britànic que elimina les quarantenes

Altres notícies que et poden interessar

El primer ministre del, ha anunciat aquest dissabte que a partir de la pròxima setmanaper Covid-19. Es tracta d'una part delAquest diumenge s'eliminen al país lesper tothom qui doni, així com per alspropers. Seran les autoritats locals qui haurà de gestionar els brots amb les competències de salut pública preexistents, com ja es fa amb altres malalties."Gràcies a la nostra major comprensió del virus i a l'exitós programa de vacunació, ara podem, expliquen en un comunicat de Downing Street. L'executiu britànic vol així traslladar la responsabilitat als ciutadans, la consciència dels quals "s'ha de mantenir, com amb altres malalties infeccioses"."La Covid-19 no desapareixerà i", ha dit el primer ministre britànic. D'altra banda, però, l'executiu manté la porta oberta a mesures de contingència "per a resistir, si és necessari", així com a una major capacitat de proves o programes de vacunes per respondre a noves variants.L'anunci ha provocat l'escepticisme a l'oposició, que critica que Johnson "està declarant la victòria abans d'acabar-se la guerra", en un intent dedurant el confinament.​​​​​​​​​

