El barri de Fuensanta de Ripoll canvia el nom franquista pel dels Ferroviaris

El general

El barri de Fuensanta de Ripoll, a vista d'ocell. Foto: Ajuntament de Ripoll

Els veïns delhan decidit que el seu carrer es passi a dir a partir d'arai deixaran enrere el nom del general franquista amb el que s'identifica la zona on viuen. Malgrat la pluja que ha caigut el matí, durant les prop de tres hores que ha durat la jornada hi han participat 57 veïns -dos dels quals han emès vots nuls-.Carrer dels Ferroviaris s'ha imposat amb 33 vots a les altres dues opcions,que n'ha tret set i deque n'ha obtingut 15. Ara el nomenclàtor de l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec del canvi de nom de la via, tal i com es va comprometre, ja que es va assegurar que la consulta era vinculant.Val a dir que hi ha alguns veïns que s'han mostrat reticents a canviar de nom, malgrat que ja fa temps que les dues plaques originals del carrer del General Fuensanta, que dona nom al barri, no figuren a la via pública per complir ambi la del Memorial Democràtic sobre la presència de simbologia i nomenclatura franquista a l'espai públic.Serafín Sánchez Fuensanta va ser unnascut a Màlaga que durant l’alçament feixista es trobava a la capitania general de Barcelona, amb el grau de comandant. Va sumar-se a la revolta i seguidament fet presoner i tancat al castell de Montjuïc. Més tard va ser portat a Figueres, on va romandre fins al final de la, el 1939.Un cop instaurat el règim franquista, va ser ajudant del, càrrec que ell mateix va aconseguir com a coronel, per a la demarcació de Tarragona (1944). Segons explica Gonçal Cutrina al seu llibre Ripoll, entre dos rius, Fuensanta va ascendir a tinent coronel d’estat major, i ja com a general el 1949 va ostentar el càrrec de governador militar de Melilla. Dos anys més tard va ser traslladat a Madrid en grau de general president de la junta qualificadora d’aspirants a destins civils.

