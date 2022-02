La candidata d'Ucraïna a Eurovisió renuncia pel conflicte amb Rússia

Comença el xou d'Eurovisió tres mesos abans del festival. La candidata ucraïnesa per representar el país a Torí hi ha renunciat. Alina Pash, que va ser l'escollida amb la seva "Ombres dels ancestres oblidats" el passat 12 de febrer, ha decidit finalment no representar Ucraïna al festival europeu de la cançó.La decisió arriba en ple conflicte entre Ucraïna i Rússia, però els problemes per a Pash es van iniciar el mateix dia de la gala de selecció. La van acusar de tongo perquè va guanyar pels vots del jurat, tot i que el públic havia votat una altra cosa -un cas similar al Benidorm Fest.La història, però, no acaba aquí. Es va descobrir que Pash va visitar Crimea fa uns set anys, la regió annexionada a Rússia. Aquest fet, per als ucraïnesos més patriotes, és una traïció. La societat va demanar proves per comprovar que havia fet el viatge amb l'autorització correcta, però la cantant va presentar proves falses. Ho va acabar confessant.I, per acabar d'arrodonir la història, van trobar fotografies seves a les xarxes vestint una dessuadora amb la bandera de Rússia. Una onada de d'odi a les xarxes ha estat el factor detonant perquè es retirés del camí a Eurovisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor