Una jove de 22 anys mor en un accident de trànsit a Vidreres

Una jove dehaen una la carretera C-63 a l'altura de(Selva). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, la víctima era ladavantera d'unque ha sortit de la via per causes que s'estan investigant.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pocs minuts després de laLa víctima mortal era veïna de Girona. Amb aquesta, ja són 18 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçats, dues delsi dues ambulàncies del. A la carretera s'ha donat pas alternatiu fins a les tres de la matinada.Els Mossos hanL'arrestat, de 31 anys, ha quedat ferit lleu i ha donaten el control deque li han fet els agents després del sinistre. A més, els policies li han trobatfraccionats, motiu pel qual se l'investigarà per un delicte contra la salut pública.

