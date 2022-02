Almenys 10 morts per la tempesta «Eunice» al nord d'Europa

La tempesta "", que afecta el, ja ha deixatal Regne Unit, els Països Baixos, Alemanya i Bèlgica. Al Regne Unit, els vents huracanats de la tempesta han tombat arbres i han causat la mort d'una dona de 30 anys a Londres, i de dos homes -de 20 i 50 anys- al sud i l'oest del país.La policia deha explicat que la dona va morir després que un arbre caigués a sobre del seu cotxe. El conductor del vehicle està hospitalitzat. Una escena semblant va passar amb el noi de 20 anys, qui va morir atrapat en una camioneta. Les morts a Irlanda o Àmsterdam han estat per motius similars. L'alcalde de la ciutat, Sadiq Khan, ha demanat als ciutadans que evitin sortir de casa i postposin qualsevol viatge no essencial."Eunice" també ha arribat a, amb forts vents que també provoquen morts. Alguns aeroports del país s'han vist afectats per les ràfegues de vent, que s'hande l'aeroport de Brussel·les., el servei meteorològic haa la costa nord del país. S'espera que la tempesta afecti principalment la meitat nord del país, però també s'han emès avisos de mal temps en algunes regions del sud.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor