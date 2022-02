Detenen un home per agredir i colpejar l'exparella en ple carrer a Sant Feliu de Guíxols

La Policia Local de(Baix Empordà) haunperen ple carrer. L'individu té 56 anys. Els fets van passar aquest divendres cap a les tres de la tarda, davant el pis on vivien.Poc després de les tres de la tarda, la Policia Local va rebre un avís des del 112. Un veí havia trucant per alertar que un home estava agredint una dona al mig del carrer Joan Goula. Una patrulla va anar fins al lloc i, davant d'un portal, van trobar la víctima arraulida plorant. Estava molt nerviosa i teniaLa dona, que té 55 anys, els va explicar que la seva exparella l'havia agredida davant el pis on vivien. I que, després, haviaUnque des de casa havia escoltat els xiscles de la dona, vaamb el mòbil com l'agressor l'empentava, li donava un cop de puny al cap i feia que piqués contra la paret. Les imatges s'han aportat a la causa. La dona va necessitar ser atesa al CAP, des d'on se la va traslladar a l'hospital de Palamós per fer-li una exploració.A la gravació es veu comL'home li pren la bossa de mà, empenta la dona cap a fora el carrer i allà, mentre la víctima xiscla atemorida, li engega puntades de peu i la colpeja. L'agressor també li dona un cop de puny al cap, que fa que la víctima es colpegi contra la paret de la façana i caigui al terra. Després, quan un vianant intenta separar-lo de la dona, es gira i marxa del lloc.La Policia Local va buscar l'agressor per la zona però no el va localitzar. Mentre es trobava parlant amb testimonis, però,Joan Goula. Eren cap a dos quarts de cinc de la tarda. Allà els agents el van detenir per un delicte de violència de gènere. La Policia Local va traslladar l'arrestat a comissaria. El detingut es va lliurar als Mossos d'Esquadra, que seran ells els qui s'encarregaran de portar-lo a disposició judicial.

