Retirar la mascareta als no vulnerables, el pròxim pas que planteja Sanitat

El ministeri depresentarà les properes setmanes unsegons avança La Vanguardia. El document, que arribarà un cop es doni per acabada la sisena onada de la Covid, planteja laAquest aspecte serà un dels principals que tractarà el nou pla de gestió. Es-no només en la mascareta, sinó en general-Segons detalla la Ponència d'Alertes, lanomés s'haurà de dur encom els. Per ara, però, no hi ha data d'aplicació.Les personeso les que estan rebentmolt-com la quimioteràpia, per exemple- seran catalogades com a població. També la, tot i que per ara no s'ha definit a partir de quina edat entraran a formar part d'aquest col·lectiu.Aquesta informació arriba pocs dies abans d'acabar-se les quarantenes a les escoles. Ho va anunciar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i ho ha reafirmat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray:​​​​​​​​​

