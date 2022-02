Biden té «motius» per pensar que Rússia atacarà Ucraïna «els pròxims dies»

El, ha assegurat que des de Washington tenenen els pròxims dies" i que el principal objectiu serà la capital del país, Kíev."Creiem que apuntaran a la capital d'Ucraïna, Kíev, una ciutat de 2,8 milions de persones innocents", ha alertat el mandatari nordamericà. Biden ha remarcat que"Estem fent tot el que està a les nostres mans per eliminar qualsevol raó que Rússia pugui donar per justificar la invassió d'Ucraïna i evitar que es moguin. No s'equivoquin:", ha assegurat Biden en una roda de premsa des de la Casa Blanca.En aquest sentit, Biden ha remarcat la seva idea quesobre els seus passos a seguir en conflicte: "Tenim raons per creure-ho". Després d'aquesta roda de premsa, Biden ha respost amb un "" quan li han preguntat per unai ha citat "una capacitat significativa" d'informació d'intel·ligència.Biden també ha detallat que "hi had'unde l'alto el foc per part de combatents amb el suport deque intenten provocara la regió del".

