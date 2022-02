Un incendi a un gimnàs de Barcelona obliga a evacuar els clients

Se incendia el DIR del Carrer de Castillejos. Aún sin bomberos en la zona. Mossos desalojan el edificio. @btvnoticies pic.twitter.com/pjREo5KfPC — Franja Roja (@franja_roja) February 18, 2022

Incendi durant la tarda d'aquest divendres ahan evacuat els clients del gimnàsper un foc que ja ha estat extingit i que no ha causat ni víctimes ni ferits. Vuit dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, al carrerTal com ha informat l'de la capital catalana, l'origen del foc s'hauria produït a ladel centre esportiu. L'incendi ha estatprop de dos quarts de vuit del vespre i ara caldrà avaluar els danys que hagi pogut patir l'edifici.L'incendi d'aquest divendres coincideix amb dos focs que han ocorregut recentment a Barcelona. El primer, la setmana passada a l', va acabar amb una persona morta, en el que sembla que va ser un foc provocat per una clienta. En el segon cas, aquest dimarts es va evacuar l'pel foc en un pis proper, però sense que aquest cop es produïssin víctimes mortals.

