No hi ha cas nadó robat: l'ADN extret al cementiri de Sabadell coincideix amb el de la mare

El Taulí valora emprendre accions legals

No hi ha cas de. Finalment, s'ha: lesque es van recollir del cadàver que hi havia en el taül d'un nínxol, en unaque es va dur a terme fa dues setmanes al cementiri de la ciutat , que actualment resideix a Sevilla. Així ho ha traslladat l'advocat de la família, Fernando Osuna.El lletrat ha explicitat que ara la progenitora ja té "la tranquil·litat que era la seva filla i no va ser objecte d'accions il·legals" i ja pot. A la vegada, ha recalcat que "valia la pena averiguar la veritat" . Ha defensat que "i per això ha justificatper conèixer "la realitat", ha insistit.D'aquesta manera, es posa punt final a unai que va néixer el 2018, quan la mare, Carmen, aficionada al programa de televisió Ahora Caigo, va trobard'una de lesamb les altres dues filles que té, tal com va assenyalar auna d'elles, Lídia Angulo -va viure a la capital vallesana fins a 1990-.Aquest aire familiar de la participant li va fer pensar i, i és que el 1990 vaa l'antiga Clínica Nen Jesús. Va néixer de formai al cap de tres mesosamb les restes del nadó mort. Carmen, poc després, va marxar a Andalusia i a finals de 2021, amb la voluntat de saber si havia estatva sol·licitar una exhumació, que va tenir lloc a principis de febrer.-la clínica es va integrar al complex hospitalari- han garantit que valoraran si emprendreper aquest cas. Han precisat que la manera com han dut a terme aquest assumpte ", perquè, han recalcat, "era una".Osuna va afirmar,, que, a banda de la possibilitat que hi hagués o no cos a l'interior de la caixa i si les mostres recollides -de fèmur i tíbia- no coincidien, hi hauria la possibilitat de delictes com ara,, així com de diverses responsabilitats civils.

