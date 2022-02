La bilateral tampoc greixa les confiances Generalitat-Moncloa

Dues realitats paral·leles s'han citat aquest divendres al. O, més ben dit, tres. La primera, monolítica, la de la els acords assolits en la reunió de la comissió bilateral són "històrics" , perquè fa més d'una dècada que no s'avançava en matèria de traspassos. La segona, més matisada, és la que ha verbalitzat la consellera de la Presidència,, d', que ha lamentat la lentitud dels acords però ha continuat confiant en la via del diàleg amb l'Estat per encabir una nova reunió de la mesa de negociació "en les properes setmanes". I la tercera, la més contundent, que és la que ha exhibit el vicepresident,, de, que ha carregat contra els "minsos" avenços de la bilateral i en la inexistència de "tall gros" -és a dir, de traspassos rellevants- en l'agenda immediata de la Moncloa.La trobada en si mateixa ha estat curta, de, senyal que tot el que s'hi ha signat venia treballat des de feia setmanes. S'ha arribat a un preacord per tal que la Generalitat gestioni l'ingrés mínim vital en convivència amb la renda garantida de Ciutadania, s'ha acordat el traspàs de la, s'han constituït tres grups de treball -per beques, per assegurances escolars i per gestions judicials- i s'ha pactat el canvi de titularitat d'edificis com el dela Barcelona o bé l'estació meteorològica del. Aquesta última decisió, ha indicat la ministraa la sortida, té un alt valor "sentimental" perquè va ser una estructura incautada per les tropes franquistes al bàndol republicà. Rodríguez, de fet, ha traspuat optimisme en tot moment, i seva és la qualificació deen la roda de premsa posterior.La ministra, a banda, ha volgut en tot moment evidenciar que té tracte directe amb Vilagrà -i, per tant, no amb Puigneró-, i ha remarcat que la consellera de la Presidència també considera "històrics" els acords assolits. Una visió que des de Palau no s'ha traslladat, perquè s'ha optat per assenyalar com de magres han estat els resultats. Vilagrà ho ha desgranat sense fer sang -"hem d'anar més ràpid", ha apuntat-, però Puigneró ha estat l'encarregat d'elevar el to. Els avenços han estati van "", i no contemplen cap dels grans traspassos que reclama la Generalitat, com és el cas dei la titularitat de la gestió de l'. En el primer cas, en la bilateral específica d'infraestructures s'hi abordarà el traspàs en reunions programades fins a l'estiu. En el segon, ni tan sols es va poder acordar l'ampliació al setembre Puigneró no ha evitat referències implícites a la taula de diàleg, i l'ha posat al mateix sac -pel que fa a avenços concrets- que la bilateral. "Si aquesta és la taula en què hi posa el principal focus el govern de l'Estat, això", ha assenyalat el principal dirigent de Junts dins del Govern. Els equips del vicepresident i de Vilagrà han acordat les línies mestres de la intervenció quan ha acabat la bilateral, just abans de la roda de premsa, però els matisos s'han fet evidents. El control del missatge per part de la delegació espanyola ha estat clar: Rodríguez s'ha desplaçat amb, secretari d'Estat de Comunicació. A la cita s'hi ha estrenat, nova delegada del govern espanyol, nomenada fa tan sols unes setmanes.Qüestió de setmanes, també, és que es reuneixi la. Així ho ha determinat Vilagrà, que ha afegit que li "consta" que hi haurà data aviat. Rodríguez no ha volgut concretar res, però ha garantit que hi haurà trobada i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha compromès., ha apuntat la ministra de Política Territorial, que ha recordat que en la reunió del mes de setembre es va acordar treballar "sense terminis, sense pausa i sense discreció" . Existia el compromís de citar per tercera vegada la mesa a principis d'any , però el calendari electoral ava trastocar el calendari.La Generalitat s'ha tornat a esforçar per desvincular la bilateral de la mesa de negociació, però la Moncloa insisteix en posar-ho tot al mateix sac. És per això que Rodríguez ha volgut ressaltar que s'està generant un. "Estem en un moment crucial perquè Catalunya avanci", ha apuntat la ministra, que ha situat com a prioritat la recuperació econòmica després de la. "Ha afectat catalans, manxecs i gallecs per igual", ha assenyalat la portaveu de l'executiu espanyol. ERC, des d'aquesta setmana, ha encetat una nova línia argumental: sense el diàleg, Sánchez potser haurà de "fer les maletes" de la Moncloa "En sis mesos s'ha avançat més que en l'última dècada", ha indicat Rodríguez, en la línia del que assenyala sempre el líder del PSOE sobre la necessitat de deixar enrere el "trauma" del 2017 . De moment, això sí, la bilateral presenta avenços "minsos", segons la part catalana, i cap dels traspassos rellevants que hi podria haver en cartera -com ara Rodalies o l'aeroport del Prat- estan damunt la taula. Tress'han citat aquest divendres al Palau de la Generalitat amb tres relats que indiquen el moment exacte que travessa el diàleg, congelat per part de la Moncloa en termes polítics i al qual li costa arrencar quan s'aterren qüestions concretes.

