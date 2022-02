L'estel de la Sagrada Família il·luminarà cada nit Barcelona

Història de La Sagrada Família. Història de Barcelona. pic.twitter.com/depOpjoYK6 — Quique Gallemí (@QuiqueGallemi) December 8, 2021



Després de setmanes de debat sobre què fer amb l'estel de la, finalment s'ha arribat a una decisió. L'estel que corona la torre de la Mare de Déu il·luminarà cada nit, segons ha avançat La Vanguardia. La seva inauguració va ser el 8 de desembre i es va encendre per últim cop el passat 9 de gener.Tal com explica el mateix diari, el dijous de la setmana que ve s'aprovarà el permís d'encesa i serà divendres quan l'estel es tornarà a il·luminar. Durant el, la il·luminació serà de 19 a 23 hores i en els següents mesos s'anirà adaptant segons la llum natural. Així doncs, all'estel s'encendrà a les 19.30 a l'a les 21 hores, ala les 21.30 hores, ali ela les 22 hores i a partir d'agost s'avançarà mitja hora cada mes.Al, la il·luminació serà a les 18.30 i ela les 18 hores. D'abril a setembre s'apagarà a les 00.00 hores. L'que corona lade laFamília il·luminades del 8 de desembre. L'última peça de la torre es vael passat 29 de novembre abans de ser beneïda per l'arquebisbe de Barcelona,. "Unque brillarà per sempre", va afirmar el cardenal.L'última peça de l'estrella de la torre de laes va col·locar en una estructura d'un diàmetre de 7,5 metres i pes de 5,5 tones. Feta de vidre texturitzat amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, els vidres es veuen il·luminats pel sol durant el dia i, durant la nit, la llum sorgeix de l'interior, des dels focus instal·lats a les bases de les puntes. La Torre de lano és visitable, ja que és buida per dins perquè entri la llum per les 800 finestres que té i vagi sobre l'altar del temple.

