Cordó sanitari o pactes amb el diable? El que fa Europa amb l'extrema dreta

Allí on han governat: el cas austríac

El cas italià

Front republicà a Alemanya i França

El cas suís

Els bons resultats obtinguts per Vox a les eleccions de Castella i Lleó, on ha passat d'un diputat a 13 i és determinant per investir el popular, consoliden el partit deen la política espanyola. L'arrelament de Vox s'alinea així amb un fenomen que ja no és nou en el mapa europeu, com és la sortida de l'de les catacumbes.La irrupció de formacions de dreta extrema, de diferent matís, en les institucions i parlaments ha encetat de fa anys el debat entorn si s'imposa un cordó sanitari als ultres, que és especialment intens en el si dels partits conservadors. La realitat de lamostra un seguit de variants sobre com s'ha respost a. Observem-ne els casos més emblemàtics, exceptuant aquells en què ja no es planteja el cordó sanitari, ja que governen com a primera força, com és el cas dedesprés de la Segona Guerra Mundial. El, fundat els anys cinquanta, era una força aparentment centrista entre socialdemòcrates i democristians (Partit Popular) i integrant de la Internacional Liberal. Però en el seu si s'hi havien refugiat antics membres de les SS i dissimulava malament la nostàlgia per la idea de la Gran Alemanya, els anys en què el país havia estat absorbit pel III Reich. El partit havia fet de frontissa entre els dos grans partits, fins que els anys vuitanta el carismàticva assumir el lideratge.Haider va actuar a, va captar el desgast del Partit Socialista després de dècades d'hegemonia i va entomar un discurs xenòfob. En paral·lel a això, l'FPO va començar a créixer electoralment dels raquítics 5-6% a assolir el 1999, sent el segon partit del país. A mesura que l'extrema dreta pujava, els dos grans partits governaven en unael que va acabar desgastant-los a tots dos en benefici de Haider.El debat intern que vivia el Partit Popular, la dreta tradicional, es va decantar en favor d'uni el canceller democristiàva fer coalició amb l'FPO. Va ser una decisió que va aixecar forta indignació en un sector important de la societat austríaca. Fins i tot la UE va decidir rebaixar els contactes diplomàtics amb Viena, una mesura que aviat modificaria.Però, fent-los perdre l'èpica del lideratge del malestar. Van començar a perdre suport i tornaren a l'oposició. El 2018, de nou el PP austríac, liderat per un jove i molt conservador, va tornar a fer coalició amb ells. Finalment, però, un escàndol de corrupció que va esquitxar el líder ultra d'aleshores,, va provocar la ruptura de la coalició el 2019. Ara estan a l'oposició. El d'Àustria és un cas de normalització de la presència ultra en la política nacional i alhora d'un fet que se sol produir quan toquen govern: de seguida sorgeixen tensions entre els més extremistes i els qui es troben bé en les institucions, normalment més pragmàtics.. Va ser amb motiu de la coalició entre el populistai la, ambcom a vicepresident i ministre de l'Interior. Potser això va fer que es trenqués l'encanteri que havia generat en un sector de la població. Itàlia, que té molt de laboratori polític, va assajar un, però el 2021 es va constituir un govern d'unió nacional presidit per Mario Draghi. La Lliga hi té tres ministres. Val a dir que la dreta extrema italiana està fragmentada, amb nuclis molt extremats . A la dreta de la Lliga hi hamés nítidament ultra i nostàlgica del feixisme, que és a l'oposició.Els dos països on encara es manté elcontra l'extrema dreta són. Els intents per trencar aquest front no han fructificat fins ara. Malgrat els intents deper rentar la cara al seu Reagrupament Nacional i purgar-lo dels elements més extremats, la líder ultra encara topa amb una àmplia. Ja es veurà si això continua així en el futur.El pes de laés determinant per explicar aquest cordó sanitari. El moviment de Le Pen està massa lligat al que va ser el règim de Pétain, una pàgina negra en l'imaginari de la república. És el mateix que explica el cordó sanitari a Alemanya., l'estat en què la CDU democristiana va estar a punt de sumar amb liberals i la ultra Alternativa per Alemanya is'hi va oposar, és exemplar.Tot i que caldrà veure què fa el nou líder democristià,Finalment, cal esmentar el cas de la. Com en altres coses,. Estat compost, governa des de fa dècades una curiosa fórmula en el Consell Federal, format per set membres i on hi són quatre partits: socialistes, liberals, democristians i el, formació molt conservadora que inclou un sector xenòfob. Tot i les tensions que generen els missatges d'aquest partit, el cert és que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor